Список из 500 военных: Украина четыре месяца не забирает пленных Москалькова направила Киеву список из 500 пленных, которых не забирает Украина

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что направила своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 500 пленных, которых Киев уже несколько месяцев отказывается забирать. Ранее этот список опубликовала главред RT Маргарита Симоньян, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал из него только 38 «ценных» бойцов. Украинский омбудсмен ситуацию не комментировал, однако ранее обвинил Россию в блокировке обмена.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что Украина уже несколько месяцев не забирает в рамках обмена пленными 500 своих военнослужащих.

«На протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных.

Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия», — написала омбудсмен.

Москалькова добавила, что направила этот список своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу «с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов».

Кроме того, по словам омбудсмена, Россия предлагала украинской стороне провести обмен двух католических священников на двух православных священников. Однако Украина «абсолютно непонятно по каким причинам» не дала своего согласия. По словам Москальковой, она посещала католических священников в их месте содержания, и их единственной просьбой было как можно скорее увидеть родных.

Список военных, о которых рассказала Москалькова, ранее опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, из них президент Украины Владимир Зеленский «отобрал» только 38 «ценных» бойцов «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

«У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — азовцев и ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — написала Симоньян.

Зеленский боится принять военных обратно

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, комментируя ситуацию с украинскими пленными в эфире «ДумаТВ», заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может отказываться от обмена, потому что «боится подорвать морально-психологическое состояние» в обществе и в ВСУ. При этом, по словам Кошкина, непонятно, почему при нехватке личного состава Зеленский отказывается от 500 военнослужащих, которые «уже прошли горнило войны».

«Судя по всему, они, побывав в российском плену, категорически отказываются воевать за Зеленского. Вот только так можно расценить боязнь Зеленского принять этих людей обратно на Украину», — считает эксперт.

Кошкин также высказал мнение, что президент Украины не верит в боеспособность этих военнослужащих, из 500 человек он готов обменять только 38 бойцов «Азова», которых можно использовать для наведения порядка в самих ВСУ. Остальные же военные, по словам эксперта, могут «распропагандировать» вооруженным силам идею об отказе от боевых действий.

Украина обвиняет Россию

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, которому Москалькова отправила список пленных, прямо не комментировал ситуацию. Однако 23 мая в эфире телеканала «Общественное» он обвинил российскую сторону в том, что именно она затягивает процесс обмена.

«Мы упорно работаем над вопросом возвращения наших защитников и защитниц, несмотря на то, что Россия блокирует этот процесс и отказывается утверждать списки, которые мы предоставляем российской стороне для обменов», — заявил Лубинец.

По словам уполномоченного по правам человека на Украине, Киев продолжает искать новые механизмы для совершения обменов.

Последний раз Россия и Украина обменивались пленными в феврале 2024 года.

«8 февраля в результате переговорного процесса <...> возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», — говорилось в сообщении Минобороны РФ.

После этого Москва и Киев также обменялись телами погибших. Такие обмены происходили в феврале, марте и апреле.