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Пока россиянин лежал в больнице с инсультом, в его квартиру заселились незнакомцы

Shot: в квартиру москвича заселились незнакомцы, пока он был в больнице

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Pexels

Москвич обнаружил в своей квартире неприятный сюрприз, когда вернулся из больницы домой после перенесенного инсульта. К нему заселились десять незнакомцев. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, все началось с того, что мужчина собирался устроиться на работу в металлургическую компанию. На собеседовании он познакомился с новыми коллегами, один из которых попросил его одолжить «Мерседес», чтобы встретить родственницу на вокзале. Он согласился на предложение и пригласил мужчину домой, чтобы передать ему ключи. В квартире москвичу стало плохо — его забрали на скорой в больницу, где диагностировали инсульт.

Пока хозяина не было дома, его квартиру приехал проведать сын и обнаружил там десять незнакомцев во главе с мужчиной, который просил одолжить машину отца — он заявил, что люди в квартире — коллекторы, охраняющие дом. Через несколько дней из медучреждения вернулся хозяин жилья. Он безрезультатно пытался избавиться от незваных гостей неделю. Те отказывались покидать комнаты, пока он не сообщил, что ожидает в гости женщину и попросил гостей погулять. Выставив незнакомцев за дверь, он больше не пустил их.

В деле разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Москве неизвестные похитили инвалида и требовали деньги из-за переписки с 15-летней девушкой.

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