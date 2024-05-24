«Следов от пуль нет». В Иране выпустили первый отчет о крушении вертолета президента Раиси Отчет генштаба: вертолет президента Ирана врезался в гору, следов от пуль нет

Генштаб Ирана опубликовал предварительный отчет о расследовании причин смертельной аварии вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Следователи утверждают, что вертолет загорелся только после столкновения с горой, а следов от пуль или другого внешнего воздействия на обломках нет.

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана выпустил предварительный отчет комитета по расследованию причин крушения вертолета президента Эбрахима Раиси, сообщает агентство IRNA.

Вертолет следовал по запланированному маршруту и не менял заданную траекторию полета.



Вертолет загорелся после столкновения с горой.



Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот вертолета Раиси связывался с двумя другими вертолетами летной группы.



Из-за сложности местности, тумана и низкой температуры поисковая операция продолжалась целый день и всю ночь. Место крушения было обнаружено ранним утром 20 мая с помощью иранских беспилотников (а не турецких, как заявляли в Турции



На обломках разбившегося вертолета не обнаружено следов от пуль или другого внешнего воздействия.



В переговорах экипажа с дежурными диспетчерами ничего подозрительного не замечено.

В генштабе Ирана добавили, что «значительная часть информации об аварии вертолета собрана», но требуется больше времени «для изучения некоторых документов». Только «после комплексной экспертной работы» новые сведения о катастрофе будут обнародованы.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212 пропал 19 мая недалеко от Джульфы — иранского города на границе с Азербайджаном в 600 км от Тегерана. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси вместе с президентом этой страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла на пограничной реке Аракс.

close 100% Президент Ирана Эбрахим Раиси в день гибели во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на церемонии открытия плотины Гыз-Каласы, построенной Ираном и Азербайджаном на реке Аракс на ирано-азербайджанской границе, 19 мая 2024 года Iran's Presidency/Reuters

Всего в президентском кортеже было три вертолета. Два других благополучно добрались до места назначения.

Вместе с Раиси на борту разбившегося вертолета находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, члены охраны президента и экипаж. Все они погибли.

23 мая Эбрахима Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в его родном городе Мешхед на северо-востоке Ирана. На улицах города собралось до 3 млн человек.

От России на прощальную церемонию в Тегеран приехали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Володин передал руководству и народу Ирана послание президента России Владимира Путина, в котором говорится, что Россия скорбит вместе с Ираном и сохранит светлую память об Эбрахиме Раиси. Путин убежден, что Иран «стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета».

Исполняющим обязанности президента Ирана до выборов, которые пройдут 28 июня, назначен первый вице-президент Мохаммад Мохбер.