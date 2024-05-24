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«Следов от пуль нет». В Иране выпустили первый отчет о крушении вертолета президента Раиси

Отчет генштаба: вертолет президента Ирана врезался в гору, следов от пуль нет

Генштаб Ирана опубликовал предварительный отчет о расследовании причин смертельной аварии вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Следователи утверждают, что вертолет загорелся только после столкновения с горой, а следов от пуль или другого внешнего воздействия на обломках нет.

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана выпустил предварительный отчет комитета по расследованию причин крушения вертолета президента Эбрахима Раиси, сообщает агентство IRNA.

  • Вертолет следовал по запланированному маршруту и не менял заданную траекторию полета.
  • Вертолет загорелся после столкновения с горой.
  • Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот вертолета Раиси связывался с двумя другими вертолетами летной группы.
  • Из-за сложности местности, тумана и низкой температуры поисковая операция продолжалась целый день и всю ночь. Место крушения было обнаружено ранним утром 20 мая с помощью иранских беспилотников(а не турецких, как заявляли в Турции).
  • На обломках разбившегося вертолета не обнаружено следов от пуль или другого внешнего воздействия.
  • В переговорах экипажа с дежурными диспетчерами ничего подозрительного не замечено.

В генштабе Ирана добавили, что «значительная часть информации об аварии вертолета собрана», но требуется больше времени «для изучения некоторых документов». Только «после комплексной экспертной работы» новые сведения о катастрофе будут обнародованы.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212 пропал 19 мая недалеко от Джульфы — иранского города на границе с Азербайджаном в 600 км от Тегерана. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси вместе с президентом этой страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла на пограничной реке Аракс.

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Президент Ирана Эбрахим Раиси в день гибели во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на церемонии открытия плотины Гыз-Каласы, построенной Ираном и Азербайджаном на реке Аракс на ирано-азербайджанской границе, 19 мая 2024 года

Iran's Presidency/Reuters

Всего в президентском кортеже было три вертолета. Два других благополучно добрались до места назначения.

Вместе с Раиси на борту разбившегося вертолета находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, члены охраны президента и экипаж. Все они погибли.

23 мая Эбрахима Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в его родном городе Мешхед на северо-востоке Ирана. На улицах города собралось до 3 млн человек.

От России на прощальную церемонию в Тегеран приехали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Володин передал руководству и народу Ирана послание президента России Владимира Путина, в котором говорится, что Россия скорбит вместе с Ираном и сохранит светлую память об Эбрахиме Раиси. Путин убежден, что Иран «стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета».

Исполняющим обязанности президента Ирана до выборов, которые пройдут 28 июня, назначен первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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