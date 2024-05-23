Самые громкие коррупционные скандалы в Минобороны с начала СВО В Минобороны за месяц арестовали четырех генералов

Вадим Шамарин стал третьим генералом, арестованным после ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны. Отставке Шойгу предшествовал арест его зама — Тимура Иванова. О самых громких скандалах связанных с коррупцией и мошенничеством в военном ведомстве с начала СВО — в материале «Газеты.Ru».

36 млн за общее покровительство

23 мая 2024 суд арестовал замглавы Генштаба, начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина . Генерал-лейтенанта обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, он получил 36 млн руб. от гендиректора Пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной за увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Высоков и Гришина дали показания на Шамарина.

По данным Telegram-канала Mash, обыски в его служебной квартире прошли ранним утром 22 мая и длились больше пяти часов. У жены и детей Шамарина изъяли мобильные телефоны и ноутбуки.

На недвижимость, активы и банковские счета замначальника Генштаба наложен арест. Официально на него оформлена только квартира в Подольске за 12 млн руб.

Шамарин был назначен врио начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ еще в 2020-м. С 2021 года официально стал начальником управления и замначальника Генштаба Валерия Герасимова.

Пострадал за металл

17 мая был задержан генерал-майор Иван Попов . Бывшего командующего 58-й армией ВС РФ, отвечающей за Запорожское направление, заподозрили в особо крупном мошенничестве.

Следствие считает, что он продал более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 130 миллионов рублей, полученного в качестве гуманитарной помощи для строительства оборонительных рубежей. 23 мая СК попросил отпустить Попова из СИЗО под домашний арест.

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После начала специальной военной операции, в мае 2022 года, Попова назначили начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области. В марте 2023 он получил звание генерал-майора и стал командующим 58-й общевойсковой армией. Спустя всего пару месяцев стало известно о его отстранении.

По одной из версий, причиной стал недовольство руководства тем, что Попов открыто говорил о необходимости ротации подразделений, которые долго находятся на линии боестолкновения и понесли значительные потери.

С этим же конфликтом отец Попова связал и задержание сына. По его словам, сына могли подставить из-за «сказанной начальству правды».

Золотые монеты и часы

14 мая за получение взятки в особо крупном размере был арестован начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов .

По версии следствия, в 2021-2023 годах, когда Кузнецов возглавлял восьмое управление Генштаба, краснодарский предприниматель Лев Мартиросян приобрел для Кузнецова участок земли в Краснодарском крае и построил на нем дом площадью более 1 тыс. кв. м. Это обошлось бизнесмену примерно в 30,5 млн руб.

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Недвижимость была оформлена на супругу Кузнецова. За это генерал-лейтенант помог Мартиросяну с заключением госконтрактов на 372 млн руб.

В СКР отметили, что при обысках у генерала изъяли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

23 мая Юрий Кузнецова просил отпустить его под домашний арест, отмечая, что у него проблемы с щитовидной железой, которые начались после участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Суд оставил его под стражей.

Задержание в кабинете

23 апреля на рабочем месте после коллегии Минобороны был задержан заместитель Шойгу Тимур Иванов , курировавший вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны.

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По словам адвоката Мурада Мусаева, следствие считает, что в качестве взяток Иванов получал услуги — ему бесплатно построили несколько объектов примерно на миллиард рублей.

Так, совладелец ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин, построив и отреставрировав для чиновника недвижимость, получил контракты на десятки миллиардов.

Путь в Минобороны В военное ведомство Иванов попал следом за Шойгу. В 2012 году они оба работали в Московской области — Шойгу был губернатором, а Иванов — заместителем председателя областного правительства.



В ноябре того же года Шойгу возглавил министерство обороны. За ним в военную сферу перешел и Иванов. В 2013 году он занял пост генерального директора АО «Оборонстрой», а еще через три года был назначен заместителем министра обороны.

21 мая суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикла Иванова. Кроме того, в рамках дела по требованию СК также арестовано имущество его родственников, в частности, счета родителей.

Дело Тимура Иванова, к слову, расследует то же подразделения ГСУ СКР, что и дело Юрия Кузнецова.

Распил на окопах

2023 год также был отмечен несколькими крупными скандалами, фигурантами которых были высокопоставленные сотрудники Минобороны. Так, 27 октября 2023 года Басманный суд арестовал замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимира Шишова . Его заподозрили в мошенничестве на 27 млн рублей.

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Второй фигурант дела — Дмитрий Левченко, гендиректор ООО «ИФК «РНГС Капитал»».

В 2022 году компания бизнесмена выиграла 60-миллионный тендер на поставку для Минобороны древесины. Материал отправили в зону СВО, использовали для строительства окопов, блиндажей и прочих укреплений.

Оказалось, что стоимость пиломатериалов была сильно завышена и не соответствовала рыночным ценам. Ущерб бюджету оценили в 27 млн рублей.

ПВО пропустила взятку

Шестого сентября 2023 стало известно об аресте за взяточничество сразу двух генерал-майоров: Константина Огиенко , бывшего командующего 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения, и Дмитрия Беляцкого , командующего 4-й дивизией ПВО.

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По версии следствия, на них вышла руководитель общественной организации «Надежда» и попросила помочь в получении земельных участков в Подмосковье.

За 30 млн руб. генералы обещали ей выделить земли в Долгопрудном и Лобне. Передать женщина успела только полмиллиона. На нее возбудили дело о даче взятки в особо крупном размере, а на Беляцкого, забравшего деньги — о получении взятки.

Генерал частично признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, заявив, что конечный получатель — Константин Огиенко. Тот свою причастность к преступлению отрицает.

Перелет по скидке

7 декабря 2022 года был задержан Евгений Бутусов — заместитель гендиректора по наземному обслуживанию 223-го летного отряда Минобороны, базирующегося на аэродроме Чкаловский.

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Его обвинили в получении взятки в два миллиона рублей. По версии следствия, в ноябре 2022 года глава краснодарской компании ООО «Логистик Юга» Игорь Кривченко попросил командира войсковой части Сергея Мовчана помочь ему с перевозкой грузов для ООО «Газпром бурение».

Летному отряду предложили доставить оборудование на Ямал в поселок Бованенково и в Новый Уренгой. Кривченко направил бизнесмена к Бутусову, который занимался финансовыми расчетами.

Замдиректора оценил стоимость перелета по маршруту Чкаловский—Новый Уренгой—Бованенково—Чкаловский в 281 млн руб. Кривченко цена не устроила, и тогда Бутусов предложил составить новую смету на 80 миллионов. Правда, за снижение цены запросил 2 млн руб.

Бизнесмен обратился в ФСБ. В феврале 2024 Евгения Бутусова приговорили к восьми годам колонии строгого режима.