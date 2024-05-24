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Конгресс США готов пойти на любые меры, в случае если МУС выдаст ордер на арест Нетаньяху

Джонсон: конгресс готов на любые меры против МУС, в том числе санкции

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Ronen Zvulun/Reuters

Конгресс Соединенных Штатов готов пойти на любые меры вплоть до санкций, если Международный уголовный суд (МУС) одобрит выдачу ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. С таким заявлением выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон, чьи слова передает РИА Новости.

«Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МУС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями в случае, если они одобрят это [выдачу ордера на арест Нетаньяху]», — заявил политик. Он отметил, что если позволить международному суду угрожать властям Израиля, то руководство США станет следующим.

По словам политика, МУС не имеет власти над Израилем или США, а поэтому его решение добиваться выдачи ордера на арест Нетаньяху заслуживает международного осуждения.

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что у него нет опасений по поводу визитов за границу в связи с намерением Международного уголовного суда (МУС) добиться выдачи ордера на его арест.

Ранее Израиль ответил Германии на угрозу ареста Нетаньяху.

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