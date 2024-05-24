Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главком ВСУ признал сложной ситуацию на Купянском направлении

Главком ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию в районе Кисловки под Купянском

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал сложной обстановку из-за наступательных действий российской армии в районе села Кисловка Харьковской области. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале генерала.

По его словам, на Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве. Ситуация сложна в районе Кисловки, где силы Российской Федерации пытаются прорвать украинскую оборону и выйти к реке Оскол.

Сырский добавил, что наиболее интенсивные и сложные бои идут на Красноармейском и Кураховском направлениях в Донбассе. По другим направлениям также неспокойно, но количество и интенсивность боев намного меньше.

Министерство обороны РФ сообщало о продвижении российских войск в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, под контроль были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 23 мая в том же регионе силами РФ были заняты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские военные нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения ВСУ.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами