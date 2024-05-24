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Граждан Украины предупредили о плановых отключениях света

«Укрэнерго»: 24 мая по всей Украине возможны плановые отключения света

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила, что на всей территории Украины 24 мая возможны плановые отключения света, если будут превышены лимиты потребления, ранее переданные всем регионам. Об этом пишет сайт «Страна.ua».

По данным оператора, в энергосистеме страны наблюдается дефицит электроэнергии.

«Лимиты потребления действуют с 00:00 до 24:00. При их превышении вводятся графики почасовых отключений», — сообщила «Укрэнерго».

В компании добавили, что из-за грозы обесточены 19 населенных пунктов в Сумской области.

Украина продолжает импортировать электроэнергию из стран Евросоюза. Внутри страны энергию вырабатывают атомные и солнечные электростанции, однако эффективность последних зависит от облачности.

21 мая украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине создадут «справедливые графики» отключения света для населения и бизнеса, которым уже на протяжении недели ежедневно вводятся почасовые ограничения. Соответствующее поручение дано «Минэнерго и «Укрэнерго», отметил он. По его словам, графики должны быть «рациональными и равномерными». Шмыгаль оценил ситуацию с энергоснабжением Украины, как очень тяжелую.

Ранее на Украине рассказали, что помогает избежать полного отключения электричества.

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