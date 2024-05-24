«Хотим понравиться избирателям»: в ГД оценили идею сократить рабочую пятницу для женщин

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в беседе с «Газетой.Ru» назвала предложение вице-спикера Ченышова сократить рабочую пятницу на два часа для женщин популизмом и попыткой привлечь внимание. Депутат объяснила, что работа на некоторых производствах требует полного рабочего дня. Также, по ее словам, для женщин уже разработана система поддержки в виде отпусков и дополнительных выходных.

«Для работающих женщин, матерей есть целая система поддержки в плане отпуска и в плане выходных дней. Поддержка работающих женщин вполне может быть урегулирована трудовым коллективным договором на предприятиях. Я точно знаю, что на ряде крупных предприятий есть самые разные пункты социальной направленности, которые дают возможность работникам получить дополнительные или часы, или выходные, или возможность с сохранением зарплаты взять один день и так далее. Например, у родителей детей-инвалидов есть возможность взять дополнительные выходные дни с сохранением заработной платы и разные другие меры. Что касается двух дополнительных часов: помимо того, что на ряде предприятий уже и так есть короткий день, здесь все будет опять же зависеть от работодателя. Есть процессы на ряде производств, которые требуют полного рабочего дня. Ясно, что сокращение будет невозможно, если сменная работа и так далее. На мой взгляд, это популистская такая мера для того, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание», — сказала она.

По словам депутата, все предложения об изменении рабочего графика для россиян должны быть проработаны так, чтобы от этого не пострадал производственный цикл и не упала производительность труда. Цунаева добавила, что идеи о сокращении рабочей недели — попытки понравиться избирателям.

«Поступали такие законопроекты в наш комитет и в этот созыв, и в предыдущий созыв. Но мы должны с вами понимать, что само производство и труд, и виды деятельности очень разные, все они рассчитаны на определенный цикл рабочего времени. Взять и сократить все и вся — это достаточно серьезная работа. Должно быть проработано в части того, чтобы производительность труда не упала, производственный цикл не пострадал, чтобы экономика наша не пострадала. Повторюсь, на производствах профсоюзы заключают с работодателями коллективные договоры, которые предусматривают разного рода преференции работникам дополнительные, которые не предусмотрены в Трудовом кодексе. На уровне Государственной думы мы тоже законы принимаем в части поддержки, например, участников СВО, многодетных семей, в той или иной степени работа по поддержке наших работающих граждан ведется. Но унифицировано, на мой взгляд, принять решение сейчас на уровне закона, как звучало, четырехдневную рабочую неделю, либо шестичасовой рабочий день — это популизм без учета потребностей экономики, самих людей, производств и так далее. Хотим понравиться избирателям это называется, на мой взгляд», — пояснила она.

24 мая стало известно, что вице-спикер Думы Борис Чернышов обратился к министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением сократить рабочую пятницу на два часа для женщин при сохранении средней заработной платы. Чернышов отметил, что такая мера должна быть обязательной для государственных служащих, работающих в бюджетной сфере, а также муниципальных служащих. Для частных же компаний сокращение рабочего дня может быть рекомендательным. Принятие такой инициативы, по мнению парламентария, позволит россиянкам качественнее отдыхать и проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране.

Ранее в Госдуме предложили ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми.