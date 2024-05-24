В Петербурге теплоход врезался в опору моста

В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход врезался в опору Благовещенского моста. Об этом сообщила транспортная полиция СЗФО в Telegram-канале.

«Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту навала судна в акватории реки Санкт-Петербурга», — сообщили в ведомстве.

В полиции установили, что инцидент произошел во время туристической прогулки по реке Нева в районе Благовещенского моста. При развороте теплоход совершил навал на ближайший теплоход, в следствие чего второй теплоход столкнулся с опорой Благовещенского моста.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших и водотечности нет, лишь вмятины и повреждения лакокрасочного покрытия на судах. Также следы лакокрасочного покрытия остались на опоре моста.

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