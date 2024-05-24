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Адвокат объяснил, зачем Прилучный подал в суд на Муцениеце

Адвокат Жорин предположил, что Прилучный хочет забрать детей от Муцениеце к себе

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Global Look Press

Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил причину иска Павла Прилучного к Агате Муцениеце. Его слова передает издание «Страсти».

«Поскольку это дела, связанные с тайной личной жизни, то как правило, суть иска на сайте судов не конкретизируют. Но вариантов не так много. Это может быть иск об изменении места жительства детей, если раньше они проживали с мамой, а папа хочет, чтобы они проживали с ним», — заявил защитник.

При этом Жорин подчеркнул, что чаще встречаются дела, в которых просто определяется порядок общения родителей с наследниками. Адвокат пояснил, что Прилучный планирует в суде определить частоту общения с детьми, может ли он забирать ребенка с ночевкой и прочее. Жорин добавил, что не знаком с иском Прилучного к Муцениеце, поэтому не может сказать точно о причине.

23 мая стало известно, что Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав.

Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

1 ноября 2023 года Муцениеце первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

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