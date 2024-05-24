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Политика

Военная операция на Украине, день 821-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 821-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
ЕС должен провести мирную конференцию с участием России и Украины, а также стать посредником в переговорах, сказано в открытом письме европейских ученых и политиков, опубликованном Corriere Della Sera. Япония обвинила Россию в получении вооружений из КНДР и добавила в санкционные списки девять компаний и одно частное лицо из России. Средства ПВО уничтожили над Крымом 3 ракеты ATACMS и 2 украинских беспилотника над Белгородской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:44

Украинский лидер Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров стран G7 в июне, глава государства намерен вновь попросить помощи у западных стран, в частности, просить у США и ЕС оружие большей дальности, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

8:31

Главное из заявлений директора ФСБ РФ Александра Бортникова на открывшемся в Бишкеке заседании СОРБ государств — участников СНГ:

▪️Киев, не имея шансов на поле боя, перешел к тактике тотального террора;

▪️Глава ФСБ поблагодарил коллег из СНГ за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»;

▪️Страны НАТО содействуют переправке наемников и террористов на Украину;

▪️Украина под давлением Запада срывает любые мирные инициативы.

8:26

❗️ Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 3 ракеты ATACMS и 2 украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны. Также морская авиация ночью уничтожила 3 безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, следовавших в направлении Крыма.

8:13

Правительство Японии обвинило Россию в получении вооружений из КНДР. В качестве ответной меры в санкционные списки внесли одно физлицо и девять юрлиц из России, а также два кипрских юрлица, сообщил японский МИД.

8:06

Новый созыв Европейского парламента должен выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон, потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, опубликованном итальянской газетой Corriere Della Sera.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 821-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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