Военная операция на Украине, день 821-й

Украинский лидер Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров стран G7 в июне, глава государства намерен вновь попросить помощи у западных стран, в частности, просить у США и ЕС оружие большей дальности, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Главное из заявлений директора ФСБ РФ Александра Бортникова на открывшемся в Бишкеке заседании СОРБ государств — участников СНГ:
▪️Киев, не имея шансов на поле боя, перешел к тактике тотального террора;
▪️Глава ФСБ поблагодарил коллег из СНГ за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»;
▪️Страны НАТО содействуют переправке наемников и террористов на Украину;
▪️Украина под давлением Запада срывает любые мирные инициативы.
❗️ Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 3 ракеты ATACMS и 2 украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны. Также морская авиация ночью уничтожила 3 безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, следовавших в направлении Крыма.
Правительство Японии обвинило Россию в получении вооружений из КНДР. В качестве ответной меры в санкционные списки внесли одно физлицо и девять юрлиц из России, а также два кипрских юрлица, сообщил японский МИД.
Новый созыв Европейского парламента должен выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон, потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, опубликованном итальянской газетой Corriere Della Sera.