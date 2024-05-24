Военная операция на Украине, день 821-й

ЕС должен провести мирную конференцию с участием России и Украины, а также стать посредником в переговорах, сказано в открытом письме европейских ученых и политиков, опубликованном Corriere Della Sera. Япония обвинила Россию в получении вооружений из КНДР и добавила в санкционные списки девять компаний и одно частное лицо из России. Средства ПВО уничтожили над Крымом 3 ракеты ATACMS и 2 украинских беспилотника над Белгородской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.