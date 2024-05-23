Новые автомобили Volga C40 и К30 в павильоне марки на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде

Не выдержат бездорожья: насколько надежны китайские «Волги» «Газета.Ru» перечислила девять недостатков Changan, из которого сделали Volga

Под брендом Volga скрываются модели китайского бренда Changan. О том, что собой представляют эти автомобили, какие проблемы с ними возникли у автовладельцев в России и Китае, — в материале «Газеты.Ru».

На выставке в Нижнем Новгороде представлены три автомобиля, которые будут выпускаться под возрожденным брендом Volga. Модельный ряд марки состоит из седана класса D Volga C40 и двух кроссоверов — компактного K30 и среднеразмерного K40.

Автомобили получили оригинальное оформление передней части, на хромированных радиаторных решетках с вертикальными планками укреплены логотипы с фирменным газовским оленем. Но в их основе угадываются три модели китайского автоконцерна Changan. У этой марки в России широкий модельный ряд из 14 позиций, но седан Changan Raeton Plus и кроссоверы Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z официально в стране представлены не были.

Changan Raeton Plus

Выпуск седана Volga C40 производитель обещает наладить уже в 2024 году. На начальном этапе автомобиль будут собирать крупноузловым методом. В самом Китае Changan Raeton Plus производится с 2017 года, но в 2022-м произошло его крупное обновление.

close 100% Changan Raeton Plus Changan

Седан длиной 4800 мм по габаритам крупнее Skoda Octavia, но уступает Toyota Camry и Kia K5. Китайский Changan Raeton Plus оснащается турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Те же мотор и коробка будут устанавливаться на Volga C40.

Согласно данным с официального сайта производителя,

цена Changan Raeton Plus в Китае начинается с 100 тыс. юаней (1,2 млн рублей),

машина в максимальной комплектации стоит 123 тыс. юаней (1,5 млн рублей).

Raeton Plus доступен в пяти комплектациях. В базовое оснащение входят 16-дюймовые колесные диски, светодиодные фары и задние фонари, передние и боковые подушки безопасности, а также ABS, ESP и система распределения тормозных усилий.

Oshan X5 Plus

Кроссовер Oshan X5 Plus (Volga K30) вышел на китайский рынок осенью 2022 года, для него доступны пять комплектаций. По габаритам автомобиль класса C близок к Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan.

Под его капотом также турбомотор 1.5 мощностью 188 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом». В наличии бесключевой доступ, передние и боковые подушки безопасности, панорамная крыша, системы помощи при спуске и подъеме.

close 100% Oshan X5 Plus Oshan

В 2024 году компания Changan приняла решение отказаться от использования суббренда Oshan и вернуть автомобили под марку Changan.

В Китае кроссовер X5 Plus стоит от 92 до 111 тыс. юаней (1,1-1,4 млн рублей).

Changan Uni-Z (Volga K40)

Кроссовер Changan Uni-Z поступил в продажу в 2022 году и помимо Китая предлагался в ОАЭ. На передней панели кроссовера расположены три дисплея: помимо комбинации приборов и основного экрана медиасистемы по центру передней панели установлен узкий экран для показаний навигатора.

close 100% Changan

Для автомобиля в Китае доступны три силовых установки. Помимо агрегата 1.5 есть еще и 2,0-литровый турбомотор (233 л.с.), дополненный электродвижком, их суммарная мощность — 282 силы. Стоимость модели на домашнем рынке — от 118 до 132 тыс. юаней (1,5-1,6 млн рублей).

Что по надежности у Changan

На профильных форумах и сервисах по размещению отзывов среди проблем автомобилей Changan пользователи упоминают хронически разряжающиеся аккумуляторы — такая неполадка характерна, в частности, для кроссоверов CS35 Plus.

Также пользователи жалуются на отсутствие дренажных отверстий в дверях кроссовера Changan Uni-T, неоптимальный алгоритм работы коробки передач с частыми переключениями и качество сборки салона. Один из владельцев сообщил, что посторонний скрип в салоне проявился на его автомобиле после 1,5 тыс. км пробега.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В одном из неофициальных московских автосервисов, занимающихся обслуживанием и ремонтом автомобилей Changan «Газете.Ru» рассказали, что основная проблема при их обслуживании — отсутствие в доступе программного обеспечения.

«Эти машины не каждое диагностическое оборудование возьмет, не хватает программ. С «серыми» автомобилями, которые завезли из Китая, владельцы мучаются с русификацией. Это дорогое удовольствие, порядка 80 тыс. руб., и не каждый специалист возьмется», — перечислил в беседе с «Газетой.Ru» сотрудник автосервиса.

Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов после полной разборки одного из кроссоверов Changan выяснил, что шумоизоляция в автомобиле сделана из стекловаты и войлока, а также раскритиковал автомобиль за отсутствие антикоррозийного материала в полостях кузова,

тонкие приводные валы и легкосплавные рычаги задней подвески, которые не выдержат выезда на бездорожье.

Среди позитивных моментов он выделил мощные лонжероны, пороги и усилители кузова.

Слабую шумоизоляцию автомобилей Changan отметил специалист техцентра «Кунцево» Иван Банных. Также, по его словам, проводка кроссоверов Changan CS35 страдает от слабой гидроизоляции. Задние фонари и фары из-за образования конденсата могут перестать работать. С точки зрения зимней эксплуатации автомобили Changan зарекомендовали себя хорошо, указал он.