В США обеспокоились стремительным ростом стоимости жизни в стране

Стремительный рост стоимости жизни в Соединенных Штатах является серьезной проблемой для многих американцев, призналась глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью Financial Times.

«Граждане сталкиваются с трудностями при покупке продуктов, внесении арендной платы. Сегодня молодым людям очень сложно приобрести жилье в ипотеку», — отметила министр.

Разгон инфляции в США за короткий период времени крайне негативно сказался на уровне жизни людей. Сложившаяся ситуация подрывает доверие населения к действующей администрации президента, отмечает издание.

Финансовые трудности испытывают не только американцы, но и местный бизнес, включая таких гигантов как McDonald's. Сети фастфуда по всей стране переживают массовый отток посетителей. В результате руководство McDonald's предложило добавить в меню комбо за $5, чтобы уговорить клиентов вернуться в свои рестораны.

Ранее американский экономист предупредил об угрозе статусу доллара.