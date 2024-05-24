В Госдуме предложили запретить мобильные дорожные камеры

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет в РФ мобильных дорожных камер. Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

«Но слишком часто штрафы водителям приходят исключительно на основании «фотопоказаний» от передвижных и мобильных камер. А это вообще что? Сегодня здесь «фотопоказал», завтра там. Доказать свою правоту автовладельцам практически невозможно», — написал депутат.

Нилов добавил, что оставить следует только стационарные комплексы, вынесение штрафов с которых можно оспорить. Он отметил, что законопроект о запрете мобильных и передвижных камер уже разработан.

До этого правительство России представило в ГД документ, который предусматривает лишение водительских прав на 1,5 года за скрытие номеров автомобилей.

В пояснительной записке говорится, что проект касается специальных устройств, способных скрывать регистрационные номера машины. В случае нарушения водителям грозит лишение прав, а также конфискация таких устройств. Авторы законопроекта подчеркивают, что с 2018 по 2023 год количество нарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков» КоАП, увеличилось в полтора раза.

Ранее в Совфеде предложили ввести еще один штраф для самокатчиков.