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Президент Финляндии высказался об отправке военных на Украину

Президент Финляндии Стубб: планов по отправке военных на Украину нет

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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

На данный момент нет необходимости в отправке вооруженных сил Финляндии на Украину, у малых и больших стран могут быть различия в их риторике. Об этом в беседе с финским агентством STT заявил президент Финляндии Александер Стубб.

«Иногда в риторике малых и больших государств могут быть различия», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).

До этого глава министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер также сообщала, что вопрос об отправке военнослужащих на территорию Украины не стоит на повестке дня в Бельгии.

Кроме того, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что в настоящее время США не имеют планов по направлению своих военных инструкторов на Украину.

Ранее в США заявили об опасных последствиях отправки западных инструкторов на Украину.

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