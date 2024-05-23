«Реализация слов Белоусова»: командующего 20-й армией сняли с должности Рогов сообщил о снятии с должности командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил об отставке командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова. Официально эта информация не подтверждена. Причина, по которой Ахмедова сняли с должности, также не называется. Ранее суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. За последний месяц также были задержаны четыре высокопоставленных чиновника Минобороны.

Командующего 20-й армией генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии. Вот и реализация слов нового министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь наших бойцов», — написал Рогов.

Вывод Ахмедова в распоряжение подтвердил также источник РБК, знакомый с кадровым решением. Однако официального подтверждения о снятии с должности генерал-лейтенанта пока нет.

По данным «Ъ», Сухраб Ахмедов родился в Грозном в 1974 году. В 2015-м окончил Военную академию имени Фрунзе в Москве, после чего в разные годы командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 155-й отдельной бригадой морской пехоты.

В ноябре 2022 года в соцсетях появилась информация, что из-за действий командования 155-я бригада понесла большие потери под Павловкой. Морпехи отправили письмо с жалобами губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Глава региона, комментария ситуацию, заявил, что получил от командиров информацию об ожесточенных боях за Павловку. «Потери есть, но далеко не такие», как были описаны в письме, подчеркнул он. В Минобороны РФ также назвали сообщения об огромных потерях фейком.

В декабре 2022-го Ахмедова назначили командующим 20-й армии. В 2023-м его два раза повышали в звании.

Арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова

Ранее также стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Следствие считает его причастным к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката, которые должны были пойти на укрепления в Запорожской области. Сумма ущерба составила 130 млн руб.

Отец Попова предполагает, что его сына могли подставить из-за того, что он «сказал правду» начальству. В 2023 году сам генерал-майор в обращении к своим подчиненным говорил, что от командования 58-й армией его отстранили, «за один день состряпав приказ» министра обороны.

Как писал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», отстранение Попова было связано с тем, что он поднял вопрос о необходимости ротации подразделений, которые длительный период времени находятся на линии боестолкновения и понесли значительные потери, после чего командующий Объединенной группировкой российских войск Валерий Герасимов обвинил генерал-майора в паникерстве и шантаже руководства.

23 мая СК РФ сообщил, что главное военное следственное управление ведомства ходатайствует об изменений Попову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. По данным Mash, генерал-майора также могут перевести из статуса подозреваемого в статус свидетеля.

Чистки высшего генералитета

Кроме этого, за последний месяц сразу трех высокопоставленных чиновников Минобороны арестовали за получение взяток. 24 апреля в СИЗО отправился экс-замглавы ведомства Тимур Иванов, 14 мая — начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, 23 мая — начальник Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ, замглавы Генштаба ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Всех генералов обвиняют в получении взяток в обмен на помощь в заключении или выполнении госконтрактов, а также покровительство. Ни Иванов, ни Кузнецов, ни Шамарин свою вину не признают.

23 мая также стало известно об аресте начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

По данным следствия, Вертелецкий в 2022 году принял невыполненные работы в рамках «опытно-конструкторской работы по государственному контракту». Ущерб от его действий составил более 70 млн руб.