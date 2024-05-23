Как изменились клиенты спортклубов и почему иным фитнес сокращает жизнь

В спортзале в последние дни стало не протолкнуться. В бассейне давка, натурально плюхаемся, как медузы в прилив. Это все люди с синдромом понедельника. Такие начинают новую жизнь с понедельника, а к лету готовятся в мае. Очень интересно за ними наблюдать. Они приступают к занятиям обстоятельно, ходят каждый день, надрываются по два часа, беспорядочно мечась от тренажера к тренажеру. Спустя пару недель пропадают, надорвавшись. Еще они пьют протеин и заметно в ходе своих ударных занятий округляются.

Вообще я люблю наблюдать за людьми в спортзале, это не только определенный срез общества — прежде всего там можно изучить срез привычек, комплексов, проблем этого общества.

Десять лет назад, например, в фитнес-клубе было много таких, кого называют фитоняшками. Люди с выточенными и хорошо проработанными фигурами, для которых работа над телом становилась смыслом жизни, они годами жили по графику тренировок, ели белок по расписанию.

Сейчас они потихоньку исчезли. В моем клубе даже среди тренеров таких нет, только один похож на фитнес-няшку из прошлого. Остальные выглядят как-то обывательски, немногим лучше меня. Прошла мода на груду мышечной массы. Наверное, поняли, что создание подобного тела отнимает все силы и приносит вред здоровью: убиваются суставы, почки не справляются перерабатывать столько белка. Еще и сердце садится, перекачивая кровь по огромной мышечной массе. А главное, я вообще не встречала женщин, которым бы нравились огромные, с гигантскими бицепсами, прокачанными бедрами, оттопыренным задом мужчины. Это что-то от гей-культуры.

Надо называть вещи своими именами: протеиновый качок — персонаж из гей-порно, женщинам такие не сильно интересны. Вроде качки поняли. Исчезли.

Среди женского пола фитоняшки тоже, между прочим, пропали. Остались они в основном среди тех, которым хорошо за тридцать.

Вот они еще готовы убивать себя на тренажерах. Обычно к этой готовности прилагаются накачанные губы и надутые сиськи. Я живу в спальном районе, у нас тут панельные дома, строймаркеты, овощебаза. Райончик так себе. Но в спортзале хорошо заметен такой вот типаж посетительниц: чуть за сорок, наколотый свисток, сделанная грудь и годы тренировок за плечами. Кого они в нашем Купчине на свой свисток ловят?

Молодые, кстати, губы не лепят. И не упахиваются в зале. У них вообще другие стандарты красоты.

Среди молодых ценится только задница. Нет, серьезно: двадцатилетние девушки в зале качают лишь зад. Все помешались на ягодицах сердечком. Девушка может быть тощей, с дряблыми руками кисельком, но продолжает остервенело качать зад. Среди молодых популярны непропорциональные фигуры с раскачанными тыльными частями. Эти девушки все время проводят в машине Смитта, приседают, делают выпады. Чтобы результаты смотрелись еще лучше, они надевают специальные штаны пуш-ап. Производители спортивной формы стали выпускать море штанов, которые превращают самые обычные зады в вызывающие. Часто еще под них девушки перед походом в зал подкладывают поролоновые наполнители.

Еще факт, принесенный из зала: молодые женщины выглядят лучше молодых мужчин. Разница радикальная. Молодые парни, за редким исключением, выглядят так, что мне, например, решительно непонятно, зачем ради них качать хотя бы задницу. Много тюфяков, бесформенных толстяков, со слоновьими ногами. В нашу молодость таких не было. Жирок на боках в 20 лет у моего ровесника в 2000-е казался верхом неудачи. Сегодня молодые парни выглядят так, что, в общем-то, глаз не на что положить. Спортивных или хотя бы подтянутых мало. Состояние тех, кто все же проявляет волю и записывается в зал, плачевное.

У нас вообще мужчины стали выглядеть плохо. Женщины следят за весом лучше — конкуренция. И хотя женщин среди молодых поколений больше, чем мужчин, современная жизнь бьет по мужчинам сильнее.

Фрустрация от ограничений, высокие требования, перспективы вечной ипотеки толкают мужчин к более легкому выходу — уткнуться в телефон, запереться дома, пить пиво. Среди молодых стало мало дерзающих натур. Им выпало другое время, негде развернуться, проявить себя, нет смысла напрягаться, если при самом удачном сценарии тебя ждет 30 лет ипотеки за кредитную двушку в Новой Москве. Вот и оплывают.

Женщины сегодня более витальны, им еще что-то нужно, потому у них бешеная конкуренция за ровесников, которые не сдались перед социальной апатией.

Эти поколения активных женщин и сникших мужчин породили новый тип семьи: пузатого мужичка и «следящей за собой» загнанной домохозяйки. В спортзалах стало больше урабатывающихся декретниц. В двух словах типаж не обрисовать. В общем, это женщины, что обычно сидят с детьми дома, живут в целом небогато, зависят полностью от мужа, который, как правило, всегда раздражен, занят и скуп.

Им обоим лет по 30-35. Она от сидения дома лезет на стенку, он много работает на какой-нибудь несложной работе. У них ипотека, машина в кредит, денег в обрез. Для нее поход в зал раза два в неделю — единственный выход «в люди». Она буквально наряжается, чтобы пройти эти пятьсот метров от дома: у нее красивый спортивный костюм для улицы, большая сумка. У этой женщины обязательно наколотые губы, наращенные ресницы, длинные ногти. Дети на кружках или в садике. Муж обычно пузат, лысоват, привередлив. Если он изредка все же заезжает забрать жену домой, то неторопливо подгоняет ее, сидя в своей кредитной KIA. Он царь и бог, для него колются губы, наращиваются ресницы, качается зад, его очень боятся расстроить и называют всегда «заей», потому что даже за такого конкуренция, остальные хуже.

Вроде эмансипируемся. Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сокращается. А все равно сколько теток еще зависят от своих бесформенных лысоватых «зай». Ужас!

В противоположность запущенным молодым растет число спортивных старичков. Типаж известный — советского физкультурника. Но прошел, что называется, апгрейд в сетевом фитнес-клубе. Сегодня эти любители физкультуры растят мышцы. Потому что интернет завален статьями о вреде потери мышечной массы. Дедушки и бабушки урабатываются на тренажерах, набирают массу. Но обычно пропадают через несколько занятий. В нашем зале есть три-четыре дедушки, которые ходят заниматься минимум с осени. И одна бабушка. Четверо. Трое из них за время тренировок окончательно отощали, у них обвисла кожа, потому что они делают не то, что нужно, и сжигают свои последние мышцы.

Четвертый вроде понимает, что делать. Он берет большие нагрузки и пьет много протеиновых коктейлей. Вижу, что за месяцы занятий поправился. А лет дедушке минимум семьдесят пять. Не думаю, что в таком возрасте полезно набирать массу и нагружать почки.

Ах, да, такие старички обязательно качают шею. В каждом большом зале есть тренажер, который, на мой взгляд, лишь инвалидизирует усердных дедушек с бабушками: на нем надо жать головой специальную подушечку — типа прокачка шеи. Я бы запретила.

Но в основном упластываются дедушки. У бабушек другой заскок — они все плавают.

Причем плывут в бассейне от силы 20-30 минут неспешно и еще два часа проводят процедуры. Этот тип тучных старушек я всегда узнаю и жалею: единственная польза от их походов в бассейн — что они, собственно, идут до него пешком. Зато вреда много. Поплавав немного по-черепашьи, они потом жарятся в саунах! Выходят красные. Некоторые идут в зал ради сауны: пришли, приняли душ, проплыли четыре дорожки и — париться. Какое уж здоровье — это смертоубийство!

Еще есть другая группа убивающихся — мужички с последним гормональным всплеском… Этим лет по пятьдесят. Жертвы романов с молодыми женщинами. Они занимаются отчаянно. Кончается это, как правило, плохо: суставы летят, сетчатка отслаивается, сердце заходится.

В нашем зале есть жертвы. Осенью один такой пришел заниматься. В свои пятьдесят с небольшим отлично выглядел: был сухощавым, с крепкими ногами бегуна. Начал качаться. Пить протеин. Месяц от месяца раздается в размерах. Лицо поплыло, набирает не только мышцы, но и жир. Цвет лица стал плохим, появились отеки. В финале я его встретила в нашей поликлинике в очереди к кардиологу. А такой, простите, красивый мужик был…

В целом с фитнесом дела обстоят сегодня сложно. С одной стороны, абонементы в мегаполисах дешевеют, все больше людей могут себе позволить заниматься. С другой — никто за людьми не следит. Тренеров мало, все чаще это вчерашние посетители, отучившиеся при клубной сети на краткосрочных курсах. Они не следят за тем, как дедули выворачивают себе на тренажерах шеи и зарабатывают грыжи. А уж до бабушек в парилках и вовсе никому дела нет. В итоге благое, казалось бы, достижение — всеобщая доступность фитнеса — иным сокращает жизнь.

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