Мужчина нашел свой потерянный кошелек спустя 33 года

В Канаде мужчина нашел свой кошелек, который потерял 33 года назад, пишет издание UPI.

Ник Чоудхури рассказал, что в 1991 году он вместе с друзьями гулял рядом с озером и положил свой кошелек на камни, чтобы он не упал в воду. Мужчина запомнил место, где оставил бумажник, но когда вернулся за ним, его уже не было.

«В нем было все: мое свидетельство о рождении, моя статусная карта, карта социального страхования — все, что было мной, было в этом бумажнике», — вспоминает Ник.

Кошелек нашелся лишь в 2024 году, когда Чоудхури получил в соцсетях сообщение от мужчины по имени Билл Ли. Тот рассказал Нику, что его 14-летний сын обнаружил бумажник во время рыбалки.

Содержимое кошелька довольно хорошо сохранилось, поэтому найти владельца не составило труда. Сам Ник думал, что его разыгрывают мошенники, пока не получил доказательства в виде фото.

«Я очень удивлен, это такой взрыв из прошлого», — прокомментировал хозяин кошелька.

Ранее в США потерянный почти 30 лет назад кошелек вернули владельцу.