Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгородской области

close
100%
Global Look Press

На всей территории Белгородской области запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Находящихся дома он призвал не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал Гладков.

Находящихся на улице он попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.

23 мая мэрия Белгорода сообщила об обстреле Краснояружского района Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины.

Днем 23 мая село Новая Таволжанка, находящееся в Шебекинском городском округе Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны бойцов ВСУ. По словам губернатора региона, для атаки украинские солдаты использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В результате в населенном пункте были повреждены 14 частных жилых домовладений. Более того, пострадали два пожилых человека — мужчина и женщина. У первого были диагностированы множественные осколочные ранения поясничной области, а у второй — осколочные ранения головы и плеча.

Ранее в центре города Белгорода на фоне ракетной опасности произошли около двух десятков взрывов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами