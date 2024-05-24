Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области

На всей территории Белгородской области запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Находящихся дома он призвал не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал Гладков.

Находящихся на улице он попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.

23 мая мэрия Белгорода сообщила об обстреле Краснояружского района Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины.

Днем 23 мая село Новая Таволжанка, находящееся в Шебекинском городском округе Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны бойцов ВСУ. По словам губернатора региона, для атаки украинские солдаты использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В результате в населенном пункте были повреждены 14 частных жилых домовладений. Более того, пострадали два пожилых человека — мужчина и женщина. У первого были диагностированы множественные осколочные ранения поясничной области, а у второй — осколочные ранения головы и плеча.

Ранее в центре города Белгорода на фоне ракетной опасности произошли около двух десятков взрывов.