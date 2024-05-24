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Прохор Шаляпин заступился за Волочкову: «Такова природа человека»

Певец Шаляпин заявил, что Волочкову критикую несчастные люди с несварением

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин назвал Анастасию Волочкову талантливой артисткой и возмутился, что в сети обсуждают слухи про алкоголизм танцовщицы. Своим мнением знаменитость поделился на YouTube-шоу «Подкаст Димова».

«Вот Волочкова у них крайняя… Своего родственника, который выпивает, допустим, мы не видим, нет, давайте Волочковой что-то напишем. Такова природа человека», — заявил исполнитель.

Шаляпин сравнил хейт с нереализованными надеждами. Он считает, что критикуют обычно «несчастные люди, которые сидят без секса, с несварением или без денег».

«Человек идет в интернет, чтобы самоутвердиться. Конечно, заняться своей жизнью сложнее, чем кому-то под дверь наложить. И самое парадоксальное то, что человек совершенно не меняет свою жизнь», — подчеркнул певец.

До этого Шаляпин рассказывал, что никогда не будет работать ради женщины. Он назвал мужчин редким видом, который надо беречь и носить на руках. Певец поддержал Леонида Агутина, который шутил, что скорее разведется с женой Анжеликой Варум, чем пойдет с ней на шоппинг.

Ранее Ольга Бузова рассказала, о чем мечтает в последнее время.

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