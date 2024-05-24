«За подрыв демократии». США пересматривают отношения с Грузией из-за закона об иноагентах США введут визовые ограничения для Грузии из-за закона об иноагентах

В связи с принятием в Грузии закона об иноагентах США пересмотрят отношения с Тбилиси и введут визовые ограничения против чиновников, которые его поддержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот «русский закон» вето, но его скоро преодолеет парламент.

США переходят к новой политике по введению визовых ограничений в отношении грузинских чиновников, ответственных за принятие закона об иноагентах. Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о «всестороннем пересмотре» сотрудничества с Грузией.

Закон об иностранном влиянии «будет подавлять реализацию свободы объединений и выражения мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствовать независимым средствам массовой информации, работающим на благо грузин», говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.

«Поскольку граждане Грузии выразили несогласие с законом, мы увидели явные признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия, — заявил госсекретарь. — И «закон о национальной безопасности», и репрессивная тактика, используемая для подавления законного инакомыслия, подрывают демократию Грузии и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ».

По его мнению, закон об иноагентах противоречит «давно заявленной цели Грузии – и отраженной в ее конституции – о евроатлантической интеграции и стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами».

«В ответ на эти действия» Госдеп вводит новую политику ограничения виз для граждан Грузии, которая будет применяться к лицам, «ответственным за подрыв демократии в Грузии», а также к членам их семей.

В черный список попадут «ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания».

Блинкен пояснил, что въезд в США могут закрыть «любому, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии — в том числе в преддверии, во время и после выборов в Грузии в октябре 2024 года».

Госсекретарь также сообщил, что начинает всесторонний обзор двустороннего сотрудничества между США и Грузией.

«Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для реализации демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Анализируя отношения между нашими двумя странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии при принятии собственных решений», — заявил Энтони Блинкен.

Закон «О прозрачности иностранного влияния»

Законопроект об иноагентах, который сравнивают с российским аналогом, внесла в парламент правящая партия «Грузинская мечта». Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации» . Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах. Этот закон пытаются принять второй год, проект не раз вызывал многотысячные протесты в Тбилиси и столкновения с полицией.

14 мая грузинский парламент все же принял законопроект в третьем, окончательном чтении. «За» проголосовали 84 депутата, «против» — 30.

Уже 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили, как и обещала, наложила на него вето: «Этот «русский закон» представляет собой препятствие на европейском пути. Закон не подлежит никаким изменениям и улучшениям. Этот закон должен быть отменен».

Тем не менее парламент, большинство в котором принадлежит «Грузинской мечте», преодолеет его голосованием в течение месяца.

В Кремле не раз заявляли, что не намерены вмешиваться во внутренние дела Грузии.