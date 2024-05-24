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ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 25 реактивных снарядов по Новой Таволжанке

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 25 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. На четырех улицах села в 11 частных жилых домовладениях оказались выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. На месте работают оперативные службы.

Накануне в центре города Белгорода на фоне ракетной опасности произошли около двух десятков взрывов. По данным РИА Новости, позже еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре города на фоне повторно запущенного сигнала ракетной опасности.

До этого Гладков сообщал, что два села в Белгородской области подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Речь идет о населенных пунктах Тишанка и Архангельское. Никто не пострадал.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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