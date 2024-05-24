Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

От ISU потребовали запретить российским фигуристам переходить в другие страны

Чемпионка Игр Дюамель заявила, что ISU должен препятствовать переходам россиян

close
100%
Global Look Press

Олимпийская чемпионка в командном турнире 2018 года Меган Дюамель на своей странице в социальной сети заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен препятствовать переходу российских фигуристов в другие страны.

«Думаю, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются. В противном случае они по-прежнему поддерживают государственную программу в России», — написала Дюамель.

Под флагом Грузии выступают российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин. 23 мая было официально объявлено, что российская фигуристка-одиночница Софья Самоделкина будет представлять Казахстан.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для россиян стали Игры в Пекине.

Ранее российская фигуристка рассказала, как училась заново ходить из-за болезни.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами