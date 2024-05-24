От ISU потребовали запретить российским фигуристам переходить в другие страны

Олимпийская чемпионка в командном турнире 2018 года Меган Дюамель на своей странице в социальной сети заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен препятствовать переходу российских фигуристов в другие страны.

«Думаю, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются. В противном случае они по-прежнему поддерживают государственную программу в России», — написала Дюамель.

Под флагом Грузии выступают российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин. 23 мая было официально объявлено, что российская фигуристка-одиночница Софья Самоделкина будет представлять Казахстан.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для россиян стали Игры в Пекине.

Ранее российская фигуристка рассказала, как училась заново ходить из-за болезни.