В чистках в Минобороны РФ увидели «пригожинский след»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин мог иметь отношение к чисткам, которые сейчас проходят в министерстве обороны (МО) РФ. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, бывший глава ЧВК якобы мог направить президенту России Владимиру Путину документы, в которых были зафиксированы возможные нарушения в работе оборонного ведомства.

«Есть мнение, что Пригожин (...) передал президенту некую папку с документами», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что доказательства возможной коррупции в Минобороны РФ собирались задолго до кадровых перестановок в ведомстве. Источник считает, что чистки в МО продолжатся.

23 мая заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Генерал-лейтенанту грозит от восьми до 15 лет. В Кремле, комментируя арест, назвали борьбу с коррупцией последовательной работой. Это не первый громкий арест в Минобороны. В конце апреля по делу о взятке арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже по аналогичному делу в СИЗО отправили главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова.

Все события, связанные с задержаниями и арестами представителей Минобороны, происходили на фоне смены главы ведомства. 14 мая новым министром обороны стал Андрей Белоусов, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства России.

Ранее Рогов сообщил о снятии с должности командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова.