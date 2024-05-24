Бразилия и Китай призвали провести альтернативную конференцию по Украине

Бразилия и Китай выступили с предложением провести конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта, которая станет альтернативой саммиту в Швейцарии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление двух стран после встречи главы китайского МИДа Ван И с главным советником бразильского президента Селсу Аморимом.

«Китай и Бразилия поддерживают проведение в подходящее время международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов», — говорится в документе.

Отмечается, что стороны изложили «общие понимания» о способах решения военного конфликта между Россией и Украиной.

Журналисты также указали на то, что Пекин впервые подписал заявление с другой страной, которое касается боевых действий на Украине.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог прокомментировал отказ президента США Джо Байдена от поездки на конференцию в Швейцарии.