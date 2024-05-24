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Движение морского транспорта приостановили в Севастополе

В Севастополе остановили движение морского транспорта в связи с усилением ветра

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Unsplash

В Севастополе приостановили движение морского транспорта в связи с усилением северо-восточного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале «Транспорт Севастополя».

«В связи с усилением северо-восточного ветра до 17 м/с и волнения моря движение морского пассажирского транспорта остановлено», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ближайшее время на конечных остановочных пунктах организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что жителей Севастополя предупредили о запланированной тренировке расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО).

Накануне система ПВО отразила массированный удар ВСУ по Крыму, написал председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета Владимир Рогов. По его данным, украинские военные использовали дроны и 16 ракет ATACMS.

Ранее паромная переправа в Крым временно приостановила работу.

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