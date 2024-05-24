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Ани Лорак о романе с испанцем Исааком Виджраку: «Счастье любит тишину»

Певица Ани Лорак заявила, что перестала говорить о романе с Исааком Виджраку

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isaac_vidjrakou/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ани Лорак призналась, что в ее жизни с испанцем Исааком Виджраку все хорошо, однако не стала вдаваться в подробности. Слова звезды передает издание «СтарХит».

«В течение моего жизненного пути я всегда была открыта, нередко делилась всем, что происходит у меня в личной жизни. Но сегодня я предпочитаю держать ее под замком. Счастье любит тишину», — пояснила исполнительница.

Она также рассказала о том, как переживает подростковый возраст 13-летней дочери Софии. Артистка посетовала, что воспитание современных детей усложнилось из-за доступа к большому количеству информации. По словам Лорак, нынешние дети «не вылезают из гаджетов». Певица посоветовала родителям подростков набраться терпения и оказывать больше любви и поддержки детям.

«Сонечка растет прекрасным ребенком с красивым сердцем. Я — ее поддержка, а она — моя», — подчеркнула знаменитость.

Лорак воспитывает 12-летнюю дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, с которым состояла в браке почти 10 лет и официально развелась в 2019 году.

В феврале 2023 года исполнительница рассекретила нового возлюбленного, испанца Исаака Виджраку. Звезда познакомилась с избранником в Греции. Мужчина пригласил артистку на свои тренинги, а во время ретрита Лорак познакомилась с ним поближе, и у пары начался роман. Виджраку живет на Ибице.

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