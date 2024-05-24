Российская фигуристка рассказала, как училась заново ходить из-за болезни

Российская фигуристка Анастасия Зинина призналась, что из-за последствий постковидного синдрома ей пришлось заново учиться ходить. Ее слова приводит ТАСС.

«Это было не столько физически тяжело, сколько морально, что мне придется с новым телом это проходить, причем проходить это все заново — никаких опорных точек нет, ты снова зарабатываешь репутацию, учишься прыгать, я заново училась ходить и кататься. Это все было настолько тяжело, смотря в прошлое, я понимаю, что это у меня столько сил отняло», — заявила Зинина.

Фигуристка в сезоне-2022/23 стала бронзовой призеркой этапа Гран-при России и заняла шестое место на чемпионате страны, обеспечив себе место в национальной команде. Однако следующий сезон спортсменка пропустила.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для россиян стали Игры в Пекине.

Ранее фигуристка Софья Самоделкина перешла в сборную Казахстана.