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Звезда стендапа нашла альтернативу феминитиву «комикесса»

Юмористка Щербакова заявила, что она комичка, а не комикесса

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ТНТ

Звезда стендапа Варвара Щербакова в эфире передачи «Утро. ТНТ» назвала ведущему Анатолию Цою альтернативу феминитиву «комикесса». Об этом рассказала «Газете.Ru» пресс-служба телеканала.

«Я — комик, и мне повезло! Слово «комикесса» мне не нравится. Как только ко мне не обращаются… И «стендаповка», и «комикесса»... Но вот «комичка» — хорошо!» — посмеялась она.

Также Щербакова рассказала, что берет вдохновение из своих номеров из жизни.

«Эти люди есть, и они каждый день нас радуют. Недавно я ехала в метро, меня пнула бабка, а дед тыкнул зонтиком — будто в компьютерной игре сохранился», — говорит она.

Кроме того, Щербакова поделилась своим отношением к хэклерам — людям, которые пытаются смутить комиков своими репликами на выступлениях. Она отметила, что и эти зрители — аудитория артиста, которую нужно принимать. 

«Поэтому мы общаемся по полчаса до начала концерта, это называется «разогрев». Я люблю это время посвятить зрителям, которые хотят диалога. К тому же, всегда ценно, когда шутка рождается в моменте», — говорит артистка.

Накануне команда «Регионы» комика Дениса Дорохова победила в юмористическом шоу «Звезды» и получила 20 миллионов рублей.

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