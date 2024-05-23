Взятка в 36 млн за госконтракты и покровительство. Кто дал показания на генерала Шамарина? СК: замглавы Генштаба Шамарин получил 36 млн руб. взятки от главы завода «Телта»

Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил 36 млн руб. от директора и главного бухгалтера пермского завода «Телта» за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство, считают в СК. Топ-менеджеров предприятия еще в 2023 году арестовали за мошенничество, но потом обвинения переквалифицировали в дачу взятки в особо крупном размере. 23 мая стало известно, что директор и главбух дали на Шамарина показания. Свою вину генерал-лейтенант не признает.

Следственный комитет России раскрыл сумму взятки, которую получил начальник Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ, замглавы Генштаба ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, по версии следствия,

взятку Шамарину дали гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина в обмен на увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

В общей сложности замначальника Генштаба получил 36 млн рублей в период с апреля 2016-го по октябрь 2023-го .

Вадим Шамарин вину в получении особо крупной взятки не признает, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Что известно о других фигурантах

В СК также уточнили, что Высоков и Гришина уже находятся под стражей. При этом арестовали их еще в июле 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Вместе с директором и главбухом по делу в качестве обвиняемого проходил совладелец завода и бывший руководитель Игорь Морозов. Как пишет портал Properm.ru, уголовное дело против них возбудили по факту хищения денежных средств в период 2014-2023 годов при поставках заводом «Телта» телефонных аппаратов по госконтрактам для нужд Минобороны РФ.

По данным Telegram-канала Shot, «Телта» поставляла министерству телефоны «Престиж-АОН» — специальные аппараты для закрытых сетей связи с автоматическим определителем номера. Как сообщил канал, в 2023 году российское военное ведомство подало на компанию в суд, чтобы взыскать неустойку в размере 3,9 млн руб. из-за срыва сроков: по госконстракту завод должен был поставлять телефоны в течение четырех месяцев, но не сделал этого. Суд вынес решение в пользу министерства.

В феврале 2024 года, по данным Telegram-канала Brief, Высокову и Гришиной изменили статью обвинения — с мошенничества на дачу взятки в особо крупном размере. Однако кому и при каких обстоятельствах была дана взятка, не раскрывалось. Квалификация обвинения Игоря Морозова при этом не изменилась.

После задержания Шамарина стало известно, что директор и главбух «Телты», находясь под арестом, дали показания на генерал-лейтенанта о получении взятки. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Версия жены

При этом существует и другая версия, почему задержали генерал-лейтенанта Шамарина. По данным источника РЕН ТВ, супруга замначальника Генштаба ВС РФ Елизавета Шамарина считает, что ее мужа могли подставить, а заявления на него якобы написали сослуживцы.

Жена Шамарина рассказала, что поводом для этого могло стать то, что за день до обысков генерал-лейтенант встретился с другом, который сам вручил ему 2 млн рублей в долг на подарок сыну на свадьбу.

«Друг его пришел на встречу, отдал деньги, два миллиона», — процитировал собеседник РЕН ТВ слова женщины.

«Был обыск, ничего не нашли»

Родственники Шамарина — сын Андрей и сестра Ирина Кулабухова – рассказали Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ» о том, как проходили обыски по делу генерала.

По словам Андрея Шамарина, в постановлении, с которым силовики пришли в квартиру, было указано, что замначальника Генштаба обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«Что-то (преступление. — «Газета.Ru») по службе было в 2016 году. Как бы расплывчато все, так сказать, описано», — отметил сын генерал-лейтенанта.

Сестра Шамарина Ирина Кулабухова сообщила, что с супругой своего брата она пока не связывалась, так как у женщины забрали телефон. Говоря о следственных мероприятиях в квартире замначальника Генштаба ВС РФ, Кулабухова подчеркнула, что «был обыск, ничего не нашли».

По словам соседей, правоохранители пришли на служебную квартиру генерал-лейтенанта в 07.00 22 мая. Как пишет Mash, поначалу дверь силовикам никто не открывал, но после угроз взломать замки супруга генерал-лейтенанта впустила правоохранителей.

«10 сотрудников работали чуть больше пяти часов. У жены и детей забрали мобильные и ноутбуки», — говорится в публикации.

При этом сам Шамарин не пришел домой вечером 21 мая. Семья замначальника Генштаба не придала этому значения, «ведь из-за работы такое бывало часто». Однако позже выяснилось, что его задержали.

Как жила семья Шамарина

Telegram-канал Shot ранее писал, что официально на генерал-лейтенанта была зарегистрирована лишь одна квартира в подмосковном Подольске стоимостью около 12 млн руб. При этом, по данным телеканала RT, в 2018 году замначальника Генштаба ВС РФ задекларировал две квартиры и автомобиль Toyota Rav 4, который принадлежал его супруге.

РИА Новости также сообщает, что, согласно декларациям с 2011 по 2018 годы, доход семьи Шамарина не превышал 3,1 миллиона. Что не помешало его жене приобрести автомобиль Mercedes-Benz. СМИ называют разные даты покупки и модели машины. По одним данным, Елизавета Шамарина приобрела Mercedes-Benz ML/GLE, по другим — Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53 AMG II (C167). Произошло это либо в 2021, либо в 2022 году. Стоимость автомобиля издания также приводят разную — от 11,5 до 20 млн руб.

Как сообщает Telegram-канала Mash, супруга генерал-лейтенанта меняла машины каждые три года, «покупала все престижнее и престижнее».