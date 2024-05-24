Появились подробности по делу арестованного генерала Шамарина

Пермский телефонный завод «Телта», руководители которого упоминаются в коррупционном деле начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина, получал госконтракты в 2015-2016 годах на поставки для министерства обороны РФ, «Воентелекома» и предприятий оборонно-промышленного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы проверки контрагентов.

Отмечается, что в 2015 году завод получил контракт на поставку оборудования в Минобороны РФ на сумму 278,9 млн рублей, а также госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей.

Контракт с оборонным ведомством был завершен в марте 2016 года, с «Воентелекомом» — в январе 2016 года.

По версии Следственного комитета, Шамарин получил 36 млн руб. от директора и главного бухгалтера пермского завода «Телта» за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство. Топ-менеджеров предприятия еще в 2023 году арестовали за мошенничество, но потом обвинения переквалифицировали в дачу взятки в особо крупном размере. 23 мая стало известно, что директор и главбух дали на Шамарина показания. Свою вину генерал-лейтенант не признает.

Шамарин стал третьим генералом, арестованным после ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны. Отставке Шойгу предшествовал арест его зама — Тимура Иванова. О самых громких скандалах, связанных с коррупцией и мошенничеством в военном ведомстве с начала СВО, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жена Шамарина заявила, что ее супруга подставили.