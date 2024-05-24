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Китай обвинил главу администрации Тайваня в создании «ситуации войны»

МО Китая: администрация Циндэ толкает Тайвань к ситуации войны

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Dado Ruvic/Reuters

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ в своей политике ориентирован на внешних игроков в рамках стремления достигнуть независимость острова, это может привести к опасной ситуации войны. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, передает РИА Новости.

«(Циндэ пытается. – прим. ред.) добиться независимости при помощи военной силы и полагаясь на внешние силы, подталкивая тайваньских соотечественников к опасной ситуации войны», — подчеркнул Цянь.

До этого тайванские военные предприняли повышенные меры безопасности в связи с комплексными военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова.

21 мая министерство иностранных дел Китая раскритиковало госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с поздравлением о вступлении в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Ранее в Китае пригрозили США решительным ответом из-за Тайваня.

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