Суд перенес заседание о переводе под домашний арест генерал-майора Попова

Заседание, в рамках которого суд должен рассмотреть ходатайство следствия о переводе бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майора Ивана Попова под домашний арест, перенесли на 27 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

В материале отмечается, что соответствующее мероприятие должно было состояться днем 24 мая. Однако Иванов и его адвокат не прибыли в суд, так как им было необходимо присутствовать на другом заседании.

«Судом была получена телефонограмма, согласно которой на 14:00 (мск — «Газета.Ru») назначено рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу во 2-м Западном окружном военном суде», — говорится в материале.

В результате 235-й гарнизонный военный суд решил отложить рассмотрение ходатайства о переводе бывшего командующего 58-й армией из СИЗО под домашний арест. Мероприятие состоится 27 мая в 12:00 мск.

21 мая в СМИ появилась информация об аресте Попова в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. По информации журналистов, генерал-майора подозревают в краже металлоконструкций, предназначавшихся для отправки на фронт.

Дело бывшего командующего 58-й армией стало третьим за последний месяц расследованием в отношении представителей министерства обороны РФ. До этого суд арестовал бывшего заместителя главы ведомства Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее Попов отказался признать вину в мошенничестве в особо крупном размере.