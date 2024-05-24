Украинский десантник рассказал о тактике ВС РФ по взятию Волчанска

Российские военнослужащие со всех сторон наступают на город Волчанск, расположенный в Харьковской области Украины. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на неназванного бойца 82-й десантно-штурмовой бригады украинских войск.

По информации журналистов, командование Вооруженных сил РФ рассредоточило свои отряды на всем поле боя. В результате линия фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась размыта, из-за чего экипажам их бронетранспортеров (БТР) Stryker приходится вести сражения сразу на 360 градусов.

«Мы держали круговую оборону. Они наступали со всех сторон», — сказал источник издания, описывая ситуацию в районе города Волчанска.

При этом авторы статьи подчеркнули, что в прошлом российские войска уже использовали подобную тактику. Она позволила ВС РФ совершить прорывы на ряде других направлений боевых действий.

24 мая депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий заявил, что военнослужащие страны взяли под свой контроль более 50% территории города Волчанска. Как сказал парламентарий, сейчас российские войска продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ. Тем не менее солдатам приходится действовать очень осторожно, добавил он.

Ранее бойцы ВСУ подорвали мосты при отступлении из города Волчанска.