Жена президента Федерации еврейских общин потеряла зрение после неудачной операции

Супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды потеряла зрение после неудачной операции по удалению верхней кожи век в российской клинике. Адвокат потерпевшей Александр Добровинский сообщил «Газете.Ru», что Инне Бороде уже сделали четыре операции в Италии, врачам удалось восстановить лишь один глаз на 30%. Женщину ждут еще четыре операции.

«Была сделана операция по удалению верхней кожи век в клинике «Клазко» хирургом Екатериной Лонской. Вместо двух дней Инна провела там шесть по непонятным причинам. После этого наступила слепота, она потеряла зрение. Она обращалась к многим врачам здесь. Ей посоветовали немедленно вылетать в Италию к гуру таких операций, потому что началось расслоение сетчатки, потеря зрения. В Италии профессор, действительно гуру спасения глаз, сначала зашил ей глаза. Она ходила, извините, с поводырем — со своим супругом. Потом началось мучительное и долгое лечение. Сделано четыре операции, предстоит еще четыре. На сегодняшний день итальянский профессор спас один глаз на 30%. Второй глаз пока полностью потерял зрение. Инна имела 100% зрение до операции», — рассказал Добровинский.

Возбуждено уголовное дело, по которому хирург, проводившая операцию, проходит свидетелем. Добровинский не сомневается, что в скором времени ее статус сменится на обвиняемую.

«Возбуждено головное дело. [Хирург] пока свидетель. Я думаю, что да, [есть шанс, что она станет обвиняемой]. Это зависит не совсем, конечно, от меня, а от следователя. Но я думаю, что она будет переквалифицирована в виновную, безусловно. Я практически в этом уверен», — заключил он.

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