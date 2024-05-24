Монеточка выпустила первый после отъезда из России альбом

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) выпустила новый альбом «Молитвы. Анекдоты. Тосты». Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Альбом стал первым, записанным Монеточкой после отъезда из России — исполнительница покинула страну после начала спецоперации на Украине.

В новых песнях, рассказала певица, она мечтает о хорошем, горюет о плохом и надеется поддержать своих слушателей.

«Как оказалось, подходящие слова и интонации для этого найти очень сложно, а идеальные — невозможно совсем. Тем не менее вдохновения и идей было много, ведь за последние два года со мной произошло невероятное количество изменений, мне повстречалось множество людей, я стала взрослее, стала более тревожной и искренней», — пишет Гырдымова.

Всего в альбом вошло 10 треков, два из которых ранее были выпущены в виде синглов («Остановилось», «У мамы есть секрет»).

Накануне Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда о назначении Монеточке административного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей без изменения.

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