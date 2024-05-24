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Экс-советник Кучмы предупредил о превращении Украины в концлагерь

Соскин: законы о расширении полномочий Нацгвардии сделают из Украины концлагерь

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Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Законопроекты о расширении полномочий Национальной гвардии Украины сделают из страны концлагерь для собственного народа. Такое мнение высказал бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.

«Это уже фашистское государство (Украина. — прим. ред.), это фашизм, вот в чем проблемка», — заявил Соскин.

По его словам, украинская власть принятыми законопроектами осуществила мятеж против народа, хочет превратить страну в концлагерь и тюрьму. Эксперт уверен, что законы, которые подписывает действующий президент Украины Владимир Зеленский, приближают неминуемый социальный взрыв, связанный с мобилизацией и развалом экономики.

Соскин подчеркнул, что никто не будет это терпеть, Украину ждет раскол, некоторые регионы не захотят выполнять приказы руководства.

Принятый Верховной радой 22 мая закон разрешил сотрудникам Нацгвардии применять специальные средства для принудительной остановки транспортных средств, а предложенный в тот же день законопроект разрешит им применять собак для задержаний и разгона митингов.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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