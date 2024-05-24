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Экс-сотрудники полиции из Бурятии, осужденные за убийство девушек, уехали на СВО

Осужденные за убийство двух девушек экс-полицейские из Бурятии уехали на СВО

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Телеканал «Россия 24. Бурятия»

Экс-сотрудники полиции из Бурятии Евгений Инкин и Дмитрий Истомин, осужденные на 17 и 18 лет за убийство двух девушек, уехали на СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, они заключили контракты с Минобороны и уехали в зону специальной военной операции на Украине.

В 2002 году в местности «Клюквенная падь» Кабанского района были найдены тела двух девушек, 17 и 18 лет, с признаками насильственной смерти — повреждениями костей черепа и травмами головы. Однако долгое время уголовное дело не открывали. Только в 2019 расследование убийства возобновили после того, как показания дала еще одна девушка, которой удалось сбежать от силовиков. Подозреваемых задержали.

В марте 2023 года суд присяжных признал виновными Инкина и Истомина в убийствах. В итоге их приговорили к 17 и 18 годам лишения свободы.

До этого вернувшийся с СВО забайкалец напал на женщину с ножом и угнал ее машину. Стало известно, что в 2020 году мужчина получил срок за особо тяжкое преступление, совершенное в Краснокаменске. Из колонии осужденный отправился на СВО, откуда вернулся в родной город после полученного ранения.

Ранее осужденный за работорговлю россиянин вернулся с СВО домой.

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