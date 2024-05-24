Стихийный мемориал в память о погибших во время теракта вдоль дороги у здания концертного зала «Крокус Сити Холл», 26 марта 2024 года

«Непосредственное отношение»: ФСБ обвинила ГУР Украины в причастности к теракту в «Крокусе» Глава ФСБ увидел причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Военная разведка Украины имеет «непосредственное отношение» к теракту в Crocus City Hall, заявил глава ФСБ Александр Бортников. При этом подготовка и финансирование атаки, по его данным, координировались «через интернет» членами группировки «Вилаят Хорасан», признанной в России террористической и запрещенной. Они во время теракта находились «в афгано-пакистанской зоне». По делу задержаны более 20 человек.

Военная разведка Украины имеет «непосредственное отношение» к организации теракта в подмосковном Crocus City Hall, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, начавшемся в Бишкеке.

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — утверждает Бортников (цитата по ТАСС).

Российские спецслужбы до сих пор устанавливают весь круг причастных к преступлению, заявил глава ФСБ.

«Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников», — сообщил руководитель спецслужбы.

Он заверил, что «все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания».

«Установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ), находившимися в афгано-пакистанской зоне. Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта», — рассказал Бортников.

Он вновь сообщил, что после совершения нападения «террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено «окно».

Одной из целью заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ «с использованием религиозного и национального факторов», считает Бортников. Он также отметил содействие спецслужб стран СНГ в расследовании теракта.

Говоря о террористической угрозе на Ближнем Востоке, Бортников выразил уверенность, что «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) сможет «навести порядок» в Афганистане, если прекратятся «настойчивые попытки англосаксов влиять на обстановку».

«Если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы, я полагаю, смогут навести порядок у себя дома», — сказал Бортников.

Поиск украинского следа идет с самого начала

Ранее было известно о задержании лишь 12 человек по делу о теракте, который произошел 22 марта. В этот день в здание концертного зала Crocus City Hall ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по людям, а затем подожгли здание. По последним данным, жертвами нападения стали 144 человек, более 500 пострадали.

Ответственность за нападение на себя взяла ячейка «Исламского государства» (организация запрещена в России) под названием «Вилаят Хорасан». Однако российские власти и спецслужбы с самого начала пытаются обосновать причастность Украины. В частности, упоминая, что боевики в попытке сбежать двигались в сторону границы Украины.

Основной организатор теракта находится за границей, говорил ранее «Интерфаксу» Бортников.

«Мы практически догадываемся, кто это», — сказал он.

На Украине обвинения отвергают.

«Давайте зафиксируем. Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям», — говорил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) ранее называл абсурдными обвинения Киева в подготовке теракта.

«Я более чем уверен, что никто из чиновников в Украине не может иметь к этому никакого отношения, даже физически. И я точно знаю, что такие приказы не отдавались ни одной службе», — заявил Буданов в интервью для немецкого агентства ARD.