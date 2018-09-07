Путин назначил координатора России по делам СНГ

Российский президент Владимир Путин назначил министра финансов и первого вице-премьера Антона Силуанова координатором России по делам СНГ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Назначить первого заместителя председателя правительства России — министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. национальным координатором России по делам СНГ», — говорится в документе.

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Отмечается, что распоряжение вступает в силу с момента его публикации.

Ранее Путин назначил Игоря Комарова полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе. Отмечалось, что Комаров занимал пост главы «Роскомсоа» с 2015 по 2018 годы, на этой должности в мае нынешнего года его сменил Дмитрий Рогозин.