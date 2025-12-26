Размер шрифта
Японский депутат оценил отношения Москвы и Токио

Депутат Судзуки: Россия и Япония находятся в худшей точке отношений с начала СВО
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отношения между Москвой и Токио сегодня находятся в наихудшей ситуации за почти четыре года после начала спецоперации. Об этом на пресс-конференции в российской столице заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, передает РИА Новости.

«Спустя четыре года после начала спецоперации мы находимся в наихудшей ситуации отношений между Японией и Россией, и это главная причина, почему я в этом году посетил Россию», — сказал он.

По словам Судзуки, он обсудил эту ситуацию с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко.

До этого в министерстве иностранных дел России уточнили, что в ходе беседы российская сторона отметила важность усилий со стороны Японии «в целях сохранения накопленного в прошлые годы позитивного «багажа» двусторонних связей, которые продолжают деградировать вследствие» избранного Токио недружественного курса в отношении Москвы.

Кроме того, было подчеркнуто, что для возобновления контактов между двумя государствами «требуется подкрепленный предметными шагами отказ японских властей от враждебной линии, не отвечающей интересам Японии и ее народа».

Ранее в Госдуме оценили вероятность заключения мира между Россией и Японией.

