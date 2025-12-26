Российская шахматистка необычным способом обошла запрет на национальную символику

Шахматистка Гунина на ЧМ будет выступать в свитере с изображением матрешки

Российская шахматистка Валентина Гунина на чемпионате мира по рапиду и блицу в Катаре будет выступать в свитере с изображением матрешки, передает ТАСС.

«Я придумала эту идею, и мой друг подарил мне этот свитер. Российского флага нет, но хоть матрешка будет. В Международной шахматной федерации сказали, что все соответствует дресс-коду», — сказала Гущина.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет выпустил заявление, в котором призвал международные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов. Сначала Международная шахматная федерация (ФИДЕ) запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под своей эгидой, однако уже в марте 2022 года федерация приняла решение допустить шахматистов до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены имеют право выступать только в личных турнирах.

21 декабря россияне Никита Петров и Александра Жеребцова были признаны лучшими шахматистами в Черногории.

Ранее делегатам ФИДЕ угрожали из-за голосования по возвращению России на турниры.