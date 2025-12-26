От жестокости и натурализма до насмешки. Как показывали Ку-клукс-клан в американском кино

Одной из самых зловещих тайных организаций в новейшей истории исполнилось 160 лет. Ку-клукс-клан — а речь идет именно о нем — был образован 24 декабря 1865 года в городе Пьюласки штата Теннесси. Основали ультраправую расистскую организацию шесть ветеранов армии Юга: ку-клукс-клан был создан через полгода после окончания Гражданской войны в США, в которой Юг проиграл Северу. Собственно, появление в южных штатах тайной расистской организации, которая вскоре развязала настоящий террор в отношении чернокожих и северян-республиканцев, стало жутким ответом на Реконструкцию Юга, которая подразумевала отмену рабовладения в южных штатах.

Ку-клукс-клан не создавался изначально как террористическая организация, но очень скоро перешел к насилию — поджогам домов, убийствам, «судам Линча». «Клан» несколько раз распускался и собирался вновь — в виде разрозненных групп он существует и по сей день. Со временем росло число объектов его ненависти и потенциальных жертв — к чернокожим и борцам за их права добавлялись чернокожие, американские католики, коммунисты, евреи, китайцы.

Устрашающая униформа ку-клукс-клановцев известна всем — это белые мантии, маски и конические капюшоны. В таком виде их можно увидеть на исторических фотографиях, пропагандистских плакатах, карикатурах в сатирическом журнале «Крокодил». И, конечно, в фильмах: американский кинематограф, кажется, до сих пор пытается осмыслить эту страницу истории США. Как же менялся образ «клановцев» от эпохи немого кино до наших дней?