В МИД оценили влияние кредита ЕС Украине на укрепление позиций России

Кредит на €90 млрд, выделенный странами Европейского союза (ЕС) Украине, не помешает укреплению позиций России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

»€90 млрд, которые бросаются вновь в топку этого конфликта, не изменят тенденции к укреплению наших позиций вдоль линии боевого соприкосновения и на дипломатическом фронте тоже», — сказал замглавы ведомства.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее.

Ожидается, что эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Киев будет возвращать их только после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Украины.

25 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается возвращать долг ЕС. Дипломат отметила, что украинский лидер обещал вернуть долг только в том случае, если «Россия выплатит так называемые репарации». Представитель ведомства подчеркнула, что подобного никогда не произойдет.

Ранее СМИ сообщили, что кредит Киеву обойдется налогоплательщикам ЕС в €3 млрд в год.