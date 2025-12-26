Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В МИД оценили влияние кредита ЕС Украине на укрепление позиций России

Рябков: выданный Украине кредит ЕС не помешает укреплению позиций России
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Кредит на €90 млрд, выделенный странами Европейского союза (ЕС) Украине, не помешает укреплению позиций России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

»€90 млрд, которые бросаются вновь в топку этого конфликта, не изменят тенденции к укреплению наших позиций вдоль линии боевого соприкосновения и на дипломатическом фронте тоже», — сказал замглавы ведомства.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее.

Ожидается, что эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Киев будет возвращать их только после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Украины.

25 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается возвращать долг ЕС. Дипломат отметила, что украинский лидер обещал вернуть долг только в том случае, если «Россия выплатит так называемые репарации». Представитель ведомства подчеркнула, что подобного никогда не произойдет.

Ранее СМИ сообщили, что кредит Киеву обойдется налогоплательщикам ЕС в €3 млрд в год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511381_rnd_1",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+