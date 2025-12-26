В США сочли, что прогресс по Украине за две недели стал больше, чем за год

Axios: США считают, что за две недели был достигнут больший прогресс по Украине

Администрация США считает, что за две недели достигнут больший прогресс по Украине, чем за год. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«С Россией и Украиной мы продвинулись так далеко, как это было возможно. За последние две недели мы добились большего прогресса, чем за весь 2024 год», — сказал собеседник журналистов.

Чиновник отметил, что процесс урегулирования движется в верном направлении.

Портал Axios также писал, что скорая встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским указывает на явный прогресс в мирных переговорах.

26 декабря глава украинского государства сообщил о запланированной встрече с Трампом, заявив, что в урегулировании конфликта «многое может решиться до Нового года». По информации украинских СМИ, встреча может состояться уже 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Анонс последовал после переговоров Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером.

