Новости. Общество

В Подмосковье двое учеников планировали напасть на школу

Суд в Домодедово арестовал двух учеников за планы по нападению на школу
Домодедовский городской суд арестовал двух несовершеннолетних, которые планировали совершить нападение на школу. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в Telegram-канале.

По данным следствия, школьники в ходе нападения планировали убить учеников и сотрудников школы, в которой учился один из обвиняемых. Для этого несовершеннолетние заказали ножи, топоры и крепления для телефонов на голове.

В пресс-службе отметили, что обвиняемые были подписаны на ряд Telegram-каналов, распространяющих жестокие идеи и посты о нападениях на школы. Они связались с одним из пользователей, который впоследствии рассказал им, какое холодное оружие нужно выбрать.

15 декабря в Санкт-Петербурге девятиклассник пришел в школу с ножом и напал на 29-летнюю учительницу математики, нанеся ей не менее трех ранений, после чего попытался совершить самоубийство. Предварительно, причиной стала плохая оценка. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице, так как из-за отметки расстроилась его мать. Однако сама женщина заявила правоохранителям, что нападение, скорее, спровоцировал разлад в семье. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме нашли причину нападений подростков на школы.

