Рябков заявил о риске ядерного конфликта с США

Риск ядерного конфликта не устранен, Россия посылает США сигналы о необходимости по-настоящему договариваться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Рябков подчеркнул, что не считает вероятность ядерного столкновения высокой, но при этом подчеркнул, что риск окончательно не ликвидирован. По его мнению, ключевую роль в дальнейшей динамике ситуации играет поведение Соединенных Штатов.

«Я бы не стал преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю именно этой ядерной пропасти, но для того, чтобы еще больше отдалиться от этого края, нужны большие усилия», – отметил замминистра иностранных дел РФ.

Он добавил, что Россия использует все доступные каналы для передачи сигналов о своей заинтересованности в достижении договоренностей с США в области ядерного оружия.

Кроме того, замминистра отметил, что кардинальных сдвигов по вопросам стратегической стабильности с США пока нет.

Ранее стало известно о планах по модернизации ядерной триады России.