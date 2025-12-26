Размер шрифта
В МИД России заявили о приближении решения украинского конфликта

Замглавы МИД Рябков: РФ и США приблизились к решению конфликта на Украине
Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва и Вашингтон приблизились к решению конфликта на Украине. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, четверг, 25 декабря, останется «в памяти как рубеж», когда стороны действительно приблизились к решению конфликта. Замминистра отметил, что от работы России, «от политической воли той стороны зависит», удастся ли совершить «последний рывок и выйти на договоренность».

«Особенно в условиях, когда Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать», — продолжил Рябков.

Также он подчеркнул, что установление каких-либо искусственных сроков и дедлайнов не помогут достичь договоренности по Украине.

«Нужно не листы календаря перед собой рассматривать, устанавливая некие даты, а фокусироваться на сути вопроса. Есть с нашей стороны полная готовность», — сказал дипломат.

Он добавил, что Москва ждет такого же подхода с той стороны.

24 декабря постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон считает, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие 90 дней.

Ранее в Совете Федерации назвали возможную дату окончания СВО.

