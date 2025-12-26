Исламский календарь на 2026 год: главные праздники по месяцам и их значение

Когда в 2026 году мусульмане отмечают Ураза-байрам, Курбан-байрам и другие праздники

Исламский календарь устроен иначе, чем привычный григорианский. Он основан на лунных циклах, из-за чего религиозные даты ежегодно смещаются почти на две недели назад. «Газета.Ru» рассказывает, когда в 2026 году мусульмане отмечают Ураза-байрам, Курбан-байрам и другие важные праздники, в чем их суть и какие у них традиции.

Как устроен исламский календарь и что такое хиджра

Исламский (или хиджрийский) календарь основан на лунном цикле. В нем, как и в григорианском, 12 месяцев, однако каждый из них длится 29 или 30 дней в зависимости от появления нового месяца на небе. В результате год по исламскому календарю короче примерно на 10–11 дней. Именно поэтому даты мусульманских праздников каждый год «переезжают» и никогда не совпадают с одними и теми же числами привычного календаря.

Отсчет лет в исламском календаре ведется от хиджры — переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году. Этот момент считается отправной точкой мусульманской истории и символизирует начало формирования первой мусульманской общины.

Таким образом, на 2026 год выпадает сразу два года по мусульманскому календарю: первую половину будет продолжаться 1447-й, который начался еще в 2025-м, а летом начнется 1448 год.

Все мусульманские праздники по месяцам в 2026 году

Исламский календарь включает не только два главных праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам, но и ряд значимых дат, связанных с жизнью пророка Мухаммеда, историей ислама и важными духовными событиями. Седьмой, восьмой и девятый месяцы (Раджаб, Шаабан и Рамадан) в исламе считаются священными, согласно Корану, в эти периоды запрещены вооруженные конфликты и столкновения.

Месяцы в исламском календаре • Мухаррам — первый месяц лунного календаря. Переводится с арабского языка как «запретный», «запрещенный». В 2026 году мухаррам начинается 16 июня.



• Сафар — в переводе означает «желтый», название, по одной из версий, связано с увяданием растений в осенний период.



• Раби аль-авваль — третий месяц лунного календаря. В современном переводе означает «весна», однако это осенний месяц.



• Раби ас-сани, или Раби аль-ахир — четвертый месяц лунного календаря.



• Джумада аль-уля — пятый месяц, который знаменует начало зимы, но в 2026 году приходится на осень. Слово «джумада» в арабском языке имеет тот же корень, что и у глагола «застывать, замерзать».



• Джумада ас-сани, или Джумада аль-ахира — название этого месяца в переводе означает «засушливый».



• Раджаб — седьмой месяц лунного календаря. Слово имеет тот же корень, что и у глагола «бояться». Это священный месяц, когда запрещены военные походы и боевые действия.



• Шаабан — восьмой месяц. Слово образовано от глагола «разделяться».



• Рамадан — священный месяц поста, дословно означает «быть раскаленным». В это время солнце нещадно палило и выжигало растительность. В 2026 году Рамадан начинается 19 февраля.



• Шавваль — десятый месяц лунного календаря, слово произошло от глагола «сниматься с места», что указывает на возобновление кочевых и походных традиций.



• Зу-ль-када — название этого месяца происходит от глагола «сидеть, находиться на месте». Это время стоянок.



• Зу-ль-хиджа — название произошло от слова «паломничество». Это один из запретных месяцев, когда предписан пост.



Транслитерация названий месяцев может варьироваться.



15–16 января — Ночь Мирадж

Ночь Мирадж посвящена воспоминанию о ночном путешествии пророка Мухаммада из Мекки в Иерусалим и его вознесении к небесам. Согласно исламскому преданию, именно в этот момент были установлены обязательные пятикратные молитвы — намаз. Верующие проводят эту ночь в дополнительном поклонении, чтении Корана и размышлениях о смысле молитвы и веры.

2–3 февраля — Ночь Бараат

Середина месяца Шаабан в исламской традиции считается временем духовного подведения итогов. Священная ночь Бараат воспринимается как период, когда верующие просят прощения, молятся за своих близких и поминают умерших. Эта дата нередко рассматривается как внутренний рубеж перед началом Рамадана — временем поста и строгой духовной дисциплины.

19 февраля — начало месяца Рамадан

Рамадан — центральный месяц исламского календаря и один из пяти столпов ислама. В этот период мусульмане соблюдают пост от рассвета до заката, воздерживаясь от еды, питья и иных мирских удовольствий. Помимо поста, особое внимание уделяется молитве, чтению Корана и благотворительности. Рамадан традиционно воспринимается как время внутренней работы над собой и укрепления веры. В конце Рамадана отмечается праздник Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр.

16–17 марта — Ночь аль-Кадр

На последние дни Рамадана приходится Ночь Предопределения — Лейлят аль-Кадр. Согласно Корану, именно в эту ночь было ниспослано первое откровение пророку Мухаммаду. Считается, что поклонение в этот период по своей значимости превосходит молитвы, совершенные на протяжении тысячи месяцев.

20 марта – Ураза-байрам

Ураза-байрам, или Праздник разговения, – один из главных в мусульманском календаре. Он знаменует окончание месяца Рамадан, символизируя радость и благодарность за завершение поста. Отмечать его начинают вечером накануне.

Мусульмане совершают праздничные молитвы, обмениваются поздравлениями и дарят подарки. Важная традиция — раздача милостыни (закят аль-фитр) нуждающимся, что подчеркивает сострадание. Праздник наполнен семейными встречами и угощениями.

26 мая — День Арафа

Праздник приходится на девятое число месяца Зуль-хиджа и считается одним из самых значимых дней года. Для паломников это ключевой этап хаджа — стояние у горы Арафат. Мусульманам, не совершающим паломничество, рекомендуется пост, который, согласно хадисам, служит для искупления грехов прошлого и будущего года.

27 мая – Курбан-байрам

Праздник жертвоприношения отмечают в ночь на 27 мая. Он следует после Дня Арафа и символизирует готовность пророка и исламского проповедника Ибрахима (Авраама) пожертвовать своим сыном по указанию Аллаха.

26–30 мая — дни ат-Ташрик

Дни ат-Ташрик считаются продолжением праздника Курбан-байрам. В этот период после каждой обязательной молитвы произносится такбир (возвеличивание Аллаха словами «Аллаху Акбар»). Пост в эти дни запрещен, поскольку они предназначены для радости, поминовения Всевышнего и общения с близкими.

16 июня — исламский Новый год

Исламский Новый год наступает с первым днем месяца Мухаррам и связан с хиджрой — переселением пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Эта дата не сопровождается массовыми празднованиями и воспринимается как время для размышлений и духовных намерений.

25 июня – День Ашура

День Ашура приходится на десятое число Мухаррама. В суннитской традиции он связан с рядом значимых событий библейской истории — спасением пророка Мусы (Моисея) и его народа — сынов Исраила, а также с постом, рекомендованным пророком Мухаммадом. Для шиитов этот день имеет траурный характер и связан с памятью о трагедии: в 680 году (61-го года хиджры) произошла мученическая смерть имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, в битве при Кербеле (территория современного Ирака).

24–25 августа — Мавлид ан-Наби

Мавлид — день рождения пророка Мухаммада. В мечетях проходят проповеди, посвященные его жизни и нравственным качествам, читаются религиозные тексты, совершаются благотворительные акции. Формы празднования могут различаться в зависимости от региона и религиозной школы.

10 декабря — начало месяца Раджаб

Раджаб — священный месяц, в который принято воздерживаться от военных действий и конфликтов. Главное внимание должно быть сосредоточено на духовном очищении, молитвах и праведных делах.

10–11 декабря — Ночь Рагаиб

Ночь Рагаиб приходится на первую пятницу месяца Раджаб и считается благословенным временем, предшествующим череде священных месяцев. Верующие проводят ее в молитве и чтении Корана, готовясь к духовно насыщенному периоду исламского календаря.

Ураза-байрам в 2026 году: дата и смысл праздника

В 2026 году Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) начинается вечером 19 марта, основной праздник разговения пройдет 20 марта, в пятницу. Этот день знаменует завершение священного месяца Рамадана — времени строгого поста, молитв и духовного очищения, рассказал «Газете.Ru» муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин.

Пост в Рамадан считается одним из пяти столпов ислама. В течение 29 или 30 дней мусульмане отказываются от еды и питья от рассвета до заката, уделяют особое внимание молитвам, благотворительности и работе над собой. Завершение этого периода воспринимается как большая милость и повод для благодарности.

Ураза-байрам — это не просто радость после поста, а прежде всего благодарность Всевышнему за возможность пройти путь духовного очищения. Айнур хазрат Биргалин муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан

В день праздника мусульмане совершают коллективную утреннюю молитву, выплачивают закят аль-фитр (обязательную милостыню в пользу нуждающихся), навещают родственников, просят прощения друг у друга и дарят подарки. Этот день подчеркивает ценность общины и взаимной поддержки, а также напоминает о социальной ответственности каждого верующего.

Курбан-байрам в 2026 году: дата и смысл праздника

Второй по значимости праздник исламского календаря — Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — в 2026 году наступает в ночь на 27 мая и будет отмечаться весь следующий день. Основные торжества придутся на среду. Курбан-байрам празднуют через 70 дней после Ураза-байрама. Праздник совпадает с завершением хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.

close Илья Питалев/РИА Новости

По словам муфтия Айнура хазрат Биргалина, смысл Курбан-байрама связан с историей пророка Ибрахима (Авраама), который, согласно преданию, был готов принести в жертву своего сына по велению Всевышнего. В последний момент жертва была заменена животным, что стало символом искренней веры и покорности Богу.

Как отметил муфтий, этот праздник напоминает не столько о самом жертвоприношении, сколько о готовности человека отказаться от личных привязанностей ради высших ценностей. «Курбан-байрам учит ответственности, щедрости и заботе о ближнем», — подчеркивает Айнур хазрат Биргалин.

В этот день мусульмане, имеющие такую возможность, приносят в жертву животное (барана, корову или верблюда), а мясо традиционно делят на три части: для семьи, для родственников и соседей, а также для нуждающихся. Таким образом, религиозный обряд напрямую связан с социальной поддержкой и укреплением связей внутри общества.

Исламские праздники в России: официальный статус и традиции

В ряде регионов России с большой численностью мусульманского населения Ураза-байрам и Курбан-байрам являются официальными выходными днями. К таким субъектам РФ относятся Башкортостан, Татарстан, Чечня, Дагестан и некоторые другие регионы.

При этом значение этих дат выходит далеко за рамки религиозной практики. Праздники становятся важными общественными событиями, объединяющими семьи и целые города. По словам муфтия, именно в эти дни особенно заметно, как религиозные традиции работают на сплочение общества, напоминая о ценностях милосердия, взаимного уважения и помощи.

Почему даты исламских праздников могут меняться

Важно учитывать, что даты праздников носят ориентировочный характер. Начало исламских месяцев традиционно определяется по факту наблюдения новолуния, поэтому в разных странах возможны расхождения в один день. Окончательные дни праздников обычно объявляются духовными управлениями мусульман ближе к соответствующему событию.

Тем не менее исламский календарь на 2026 год уже позволяет заранее ориентироваться в ключевых датах и планировать как религиозные, так и семейные события.