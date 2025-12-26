Размер шрифта
В России рассказали, к чему приведут очередные российско-американские контакты

Политолог Дробницкий: частые контакты США и России выведут отношения на новый уровень
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Kevin Lamarque/Reuters

Частые контакты между российской и американской сторонами свидетельствуют о том, что в Москве и Вашингтоне заинтересованы в выведении отношений между странами на новый уровень. Так политолог, американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что между Кремлем и Белым домом состоялась встреча, посвященная «взаимным раздражителям» в отношениях.

«Я уверен, что Россия и Соединенные Штаты сделают все, чтобы двусторонние контакты больше не прерывались. Тот факт, что две страны так часто контактируют уже само по себе достижение и дает основание полагать, что отношения выйдут на новый уровень», — сказал политолог.

По его мнению, хорошие отношения непосредственно между Кремлем и Белым домом не гарантируют быстрого продвижения в решении украинского вопроса.

«Я сильно сомневаюсь, что ситуация с урегулированием конфликта на Украине быстро продвинется. Думаю, что Трамп искренне желает мира во многом из-за своего честолюбия и желания заработать больше очков одобрения у населения. Однако проблема состоит в том, что весь остальной Запад не оставляет надежд втянуть США в финансирование конфликта на Украине», — заключил Дробницкий.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома принимали участие в контактах между РФ и США, которые состоялись после переговоров в Майами.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что представители России и Соединенных Штатов имели возможность затронуть всю повестку дня на достаточно серьезном, профессиональном, глубоком уровне. Дипломат уточнил, что по некоторым темам есть продвижение, но ключевые вопросы пока остаются подвешенными.

Ранее в России рассказали, что Зеленский сможет получить в США.

